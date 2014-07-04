O indicador desenha candles de timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos tem as cores preenchidas de acordo com os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1.

Dependendo da direção da tendência definida pela posição do histograma do indicador original em relação a zero, o corpo dos candles são preenchidos em verde escuro ou laranja, as sombras são pintadas em limão claro ou amarelo.

O indicador exige a compilação do arquivo StepMA_Stoch_KV1.mq5 para funcionar. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

