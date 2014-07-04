Participe de nossa página de fãs
BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - indicador para MetaTrader 5
1175
O indicador desenha candles de timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos tem as cores preenchidas de acordo com os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1.
Dependendo da direção da tendência definida pela posição do histograma do indicador original em relação a zero, o corpo dos candles são preenchidos em verde escuro ou laranja, as sombras são pintadas em limão claro ou amarelo.
O indicador exige a compilação do arquivo StepMA_Stoch_KV1.mq5 para funcionar. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2331
