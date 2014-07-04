CodeBaseSeções
BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador desenha candles de timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos tem as cores preenchidas de acordo com os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1.

Dependendo da direção da tendência definida pela posição do histograma do indicador original em relação a zero, o corpo dos candles são preenchidos em verde escuro ou laranja, as sombras são pintadas em limão claro ou amarelo.

O indicador exige a compilação do arquivo StepMA_Stoch_KV1.mq5 para funcionar. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2331

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

O indicador MultiHighsLowsSignal mostra informações sobre as tendências dos ativos usando os valores de sete indicadores HighsLowsSignal de diferentes timeframes.

DynamicRS_C DynamicRS_C

Um indicador de tendência da série de indicadores sem média.

Ticker_FATL Ticker_FATL

O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital rápido e o preço.

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

Um sistema de negociação que usa o indicador DynamicRS_C.