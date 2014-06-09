El indicador StepMA_Stoch_KV1 muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador StepMA_Stoch_KV1 con un marco temporal fijado.



Como fuente de la señal se usa el color de las barras del histograma del indicador de origen. Los cuadraditos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador StepMA_Stoch_KV1.mq5.

Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1_Signal