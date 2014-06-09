Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StepMA_Stoch_KV1_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 988
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador StepMA_Stoch_KV1 muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador StepMA_Stoch_KV1 con un marco temporal fijado.
Como fuente de la señal se usa el color de las barras del histograma del indicador de origen. Los cuadraditos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador StepMA_Stoch_KV1.mq5.
Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2304
Indicador StepMA_Stoch_KV1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.StepMA_Stoch_KV1
Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de siete colores.
El experto Exp_ColorTSI-Oscillator está construido en base a las señales del oscilador ColorTSI-Oscillator.HighsLowsSignal
Indicador de señal de semáforo que determina el momento de cambio direccional del precio en varias barras, la cantidad de barras se establece en los parámetros de entrada del indicador.