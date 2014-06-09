Pon "Me gusta" y sigue las noticias
HighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Robert Hill
Indicador de señal de semáforo que determina el momento de cambio direccional del precio en varias barras, la cantidad de barras se establece en los parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint HowManyCandles=3; // Cantidad de velas del cambio direccional del precio
En el análisis de la dirección se usan tanto High como Low de la serie de velas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.
Figura 1. Indicador HighsLowsSignal
