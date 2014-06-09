CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

HighsLowsSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1230
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Robert Hill

Indicador de señal de semáforo que determina el momento de cambio direccional del precio en varias barras, la cantidad de barras se establece en los parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input uint HowManyCandles=3;  // Cantidad de velas del cambio direccional del precio

En el análisis de la dirección se usan tanto High como Low de la serie de velas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 14.09.2007.

Figura 1. Indicador HighsLowsSignal

Figura 1. Indicador HighsLowsSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2307

Exp_ColorTSI-Oscillator Exp_ColorTSI-Oscillator

El experto Exp_ColorTSI-Oscillator está construido en base a las señales del oscilador ColorTSI-Oscillator.

StepMA_Stoch_KV1_Signal StepMA_Stoch_KV1_Signal

El indicador muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador StepMA_Stoch_KV1 con un marco temporal fijado.

Laguerre_PlusDi Laguerre_PlusDi

Indicador PlusDi, elaborado con un filtro Laguerre.

Laguerre_MinusDi Laguerre_MinusDi

Indicador MinusDi, elaborado con un filtro Laguerre.