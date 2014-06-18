代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

StepMA_Stoch_KV1_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1395
等级:
(27)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 StepMA_Stoch_KV1 指标显示确定时间帧的 StepMA_Stoch_KV1 指标的当前趋势信息。

初始指标线的颜色是信号源: 线中彩色方块则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 StepMA_Stoch_KV1.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 StepMA_Stoch_KV1_Signal 指标

图例 1. 该 StepMA_Stoch_KV1_Signal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2304

StepMA_Stoch_KV1_HTF StepMA_Stoch_KV1_HTF

此 StepMA_Stoch_KV1 指标在输入参数中有时间帧选项。

StepMA_Stoch_KV1 StepMA_Stoch_KV1

一款非归一化振荡器，以七色直方图的形式实现。

Exp_ColorTSI-Oscillator Exp_ColorTSI-Oscillator

此 Exp_ColorTSI-Oscillator EA 的入场信号由 ColorTSI-Oscillator 振荡器中生成。

HighsLowsSignal HighsLowsSignal

一款根据若干柱线的价格变化判断方向动量的信号量指标, 柱线数量可在输入参数里指定。