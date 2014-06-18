此 StepMA_Stoch_KV1 指标显示确定时间帧的 StepMA_Stoch_KV1 指标的当前趋势信息。



初始指标线的颜色是信号源: 线中彩色方块则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 StepMA_Stoch_KV1.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 StepMA_Stoch_KV1_Signal 指标