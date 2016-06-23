und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepMA_Stoch_KV1_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des StepMA_Stoch_KV1 Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.
Die Farbe der Histogrammbalken des initialen Indikators ist die Quelle für das Signal: Farbige Quadrate auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die StepMA_Stoch_KV1 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der StepMA_Stoch_KV1_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2304
Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.StepMA_Stoch_KV1
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines siebenfarbigen Farbhistogramms implementiert wurde.
Der Exp_ColorTSI-Oscillator EA basiert auf den Signalen, die vom ColorTSI-Oscillator Oszillator generiert werden.HighsLowsSignal
Ein Signal-Indikator der den Zeitpunkt einer Richtungsänderung des Preises auf verschiedenen Balken bestimmt, die Anzahl der Balken wird in den Eingabeparameter des Indikators spezifziert.