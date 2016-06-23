Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des StepMA_Stoch_KV1 Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.



Die Farbe der Histogrammbalken des initialen Indikators ist die Quelle für das Signal: Farbige Quadrate auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die StepMA_Stoch_KV1 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der StepMA_Stoch_KV1_Signal Indikator