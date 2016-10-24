無料でロボットをダウンロードする方法を見る
T3_TRIX_Signal指標は、固定された時間枠での StepMA_Stoch_KV1 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
シグナルの源は初期の指標線のヒストグラムの色です。対応する時間枠が変更されると線上に色付きの正方形が表示されます。
この指標はStepMA_Stoch_KV1.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 StepMA_Stoch_KV1_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2304
