CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StepMA_Stoch_KV1_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2223
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор StepMA_Stoch_KV1_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора StepMA_Stoch_KV1 с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит цвет баров гистограммы исходного индикатора. Цветные квадраты на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора StepMA_Stoch_KV1.mq5.

Рис.1. Индикатор StepMA_Stoch_KV1_Signal

Рис.1. Индикатор StepMA_Stoch_KV1_Signal

HighsLowsSignal HighsLowsSignal

Семафорный сигнальный индикатор, определяющий моменты направленного изменения цены на нескольких барах, количество баров задается во входных параметрах индикатора.

Exp_ColorTSI-Oscillator Exp_ColorTSI-Oscillator

Эксперт Exp_ColorTSI-Oscillator построен на основе сигналов осциллятора ColorTSI-Oscillator.

StepMA_Stoch_KV1_HTF StepMA_Stoch_KV1_HTF

Индикатор StepMA_Stoch_KV1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

HighsLowsSignal_HTF HighsLowsSignal_HTF

Индикатор HighsLowsSignal с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.