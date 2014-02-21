Ставь лайки и следи за новостями
StepMA_Stoch_KV1_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор StepMA_Stoch_KV1_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора StepMA_Stoch_KV1 с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит цвет баров гистограммы исходного индикатора. Цветные квадраты на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора StepMA_Stoch_KV1.mq5.
Рис.1. Индикатор StepMA_Stoch_KV1_Signal
