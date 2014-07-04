CodeBaseSeções
StepMA_Stoch_KV1_Signal - indicador para MetaTrader 5

O indicador StepMA_Stoch_KV1 mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1 com um timeframe determinado.

A cor das barras do histograma do indicador original é o código para o sinal: quadrados coloridos são mostrados quando altera a barra do timeframe correspondente.

O indicador necessita do arquivo StepMA_Stoch_KV1.mq5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1_Signal

Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2304

