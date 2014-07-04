Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StepMA_Stoch_KV1_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1197
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador StepMA_Stoch_KV1 mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1 com um timeframe determinado.
A cor das barras do histograma do indicador original é o código para o sinal: quadrados coloridos são mostrados quando altera a barra do timeframe correspondente.
O indicador necessita do arquivo StepMA_Stoch_KV1.mq5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2304
O indicador StepMA_Stoch_KV1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.StepMA_Stoch_KV1
Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de um histograma com sete cores.
O EA Exp_ColorTSI-Oscillator baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador ColorTSI-Oscillator.HighsLowsSignal
Um indicador de sinal tipo semáforo que determina os momentos de uma mudança direcional de preço em várias barras, o número de barras é especificado nos parâmetros de entrada do indicador.