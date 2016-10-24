無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
StepMA_Stoch_KV1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
TrendLaboratory Ltd.
7色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 StepMA_Stoch_KV1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2302
