StepMA_Stoch_KV1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1066
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
TrendLaboratory Ltd.
Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de um histograma com sete cores.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007.
Figura 1. Indicador StepMA_Stoch_KV1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2302
