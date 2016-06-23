und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepMA_Stoch_KV1 - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
TrendLaboratory Ltd.
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines siebenfarbigen Farbhistogramms implementiert wurde.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2302
