CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

StepMA_Stoch_KV1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
742
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

TrendLaboratory Ltd.

Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines siebenfarbigen Farbhistogramms implementiert wurde.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator

Abbildung 1. Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2302

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

Der Indikator zeigt Fraktale verschiedener Zeitperioden auf dem Chart.

AsymmetricStochNR_HTF AsymmetricStochNR_HTF

Der AsymmetricStochNR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

StepMA_Stoch_KV1_HTF StepMA_Stoch_KV1_HTF

Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

StepMA_Stoch_KV1_Signal StepMA_Stoch_KV1_Signal

Der StepMA_Stoch_KV1 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des StepMA_Stoch_KV1 Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.