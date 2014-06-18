代码库部分
指标

StepMA_Stoch_KV1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

一款非归一化振荡器，以七色直方图的形式实现。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 14.09.2007。

图例 1. 该 StepMA_Stoch_KV1 指标

图例 1. 该 StepMA_Stoch_KV1 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2302

