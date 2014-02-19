Смотри, как бесплатно скачать роботов
StepMA_Stoch_KV1 - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной семицветной гистограммы.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.
Рис.1. Индикатор StepMA_Stoch_KV1
