Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной семицветной гистограммы.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор StepMA_Stoch_KV1