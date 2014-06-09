Pon "Me gusta" y sigue las noticias
HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el valor máximo del precio durante el periodo establecido en los parámetros de entrada del indicador, teniendo en cuenta el marco temporal en el que se lleva a cabo la búsqueda:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico para la serie temporal input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// Nombre del nivel input string level_comment="nivel de activación"; // Comentarios sobre el nivel input uint level_period=5; // Periodo de búsqueda del nivel input uint level_start=0; // Número de la barra de inicio input color level_color=clrLime; // Color del nivel input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Estilo del nivel de activación input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Grosor del nivel de activación input bool Deletelevel=true; // Eliminación de un nivel
Figura 1. Indicador HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF
