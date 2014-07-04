CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AsymmetricStochNR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1234
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador AsymmetricStochNR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico (timeframe)

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, compilar o arquivo AsymmetricStochNR.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador AsymmetricStochNR_HTF

Figura 1. Indicador AsymmetricStochNR_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2299

MFI_3HTF MFI_3HTF

Três osciladores MFI (Money Flow Index) com três timeframes diferentes no gráfico.

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

O Expert Advisor Exp_AFIRMA é baseado nos sinais do indicador AFIRMA - Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average (Resposta Impulsional Finita Autoregressiva da Média Móvel).

Ind-Fractals-1 Ind-Fractals-1

O indicador mostra fractais de diferentes períodos de tempo no gráfico.

StepMA_Stoch_KV1 StepMA_Stoch_KV1

Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de um histograma com sete cores.