AsymmetricStochNR_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador AsymmetricStochNR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, compilar o arquivo AsymmetricStochNR.mq5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
O Expert Advisor Exp_AFIRMA é baseado nos sinais do indicador AFIRMA - Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average (Resposta Impulsional Finita Autoregressiva da Média Móvel).
Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de um histograma com sete cores.