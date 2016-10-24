無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AsymmetricStochNR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 803
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAsymmetricStochNR 指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたAsymmetricStochNR.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 AsymmetricStochNR_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2299
LOWEST_LOW_VALUE_HTF
この指標は、価格が検索された期間を考慮して、指標の入力パラメータで指定された期間の最低価格を示します。HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF
この指標は、価格が検索された期間を考慮して、指標の入力パラメータで指定された期間の最高価格を示します。
Ind-Fractals-1
この指標は1つのチャートに異なる期間のフラクタルを示します。StepMA_Stoch_KV1
7色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。