Индикаторы

AsymmetricStochNR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор AsymmetricStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AsymmetricStochNR.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор AsymmetricStochNR_HTF

Рис.1. Индикатор AsymmetricStochNR_HTF

