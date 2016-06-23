Der Indikator zeigt den minimalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode, unter Berücksichtigung des TimeFrames in der nach dem Preis gesucht wurde.

Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode, unter Berücksichtigung des TimeFrames in der nach dem Preis gesucht wurde.