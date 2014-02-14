CodeBaseРазделы
Exp_AFIRMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_AFIRMA построен на основе сигналов индикатора AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления индикатора. Необходимо учитывать, что индикатор AFIRMA перерисовывающийся, поэтому состояние скользящей средней на уже закрытых барах вблизи текущего бара в момент совершения сделки спустя некоторое время может значительно отличаться.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AFIRMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

