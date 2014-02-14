Ставь лайки и следи за новостями
Exp_AFIRMA - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров: 3024
- 3024
Рейтинг:
-
- Опубликован:
Обновлен:
Эксперт Exp_AFIRMA построен на основе сигналов индикатора AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average).
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления индикатора. Необходимо учитывать, что индикатор AFIRMA перерисовывающийся, поэтому состояние скользящей средней на уже закрытых барах вблизи текущего бара в момент совершения сделки спустя некоторое время может значительно отличаться.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AFIRMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
