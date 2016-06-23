CodeBaseKategorien
Exp_AFIRMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
afirma.mq5 (8.92 KB) ansehen
exp_afirma.mq5 (6.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Exp_AFIRMA Expert Advisor basiert auf den Signalen des AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average) Indikator.

Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und sich die Richtung des Indikator geändert hat. Beachten sie, dass der AFIRMA Indikator neu gezeichnet werden kann, der MA-Zustand des geschlossenen Balkens neben dem aktuellen Balken kann sich also nach einer gewissen Zeit während einer Transaktion signifikant ändern.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei AFIRMA.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2288

