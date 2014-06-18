此 Exp_AFIRMA EA基于 AFIRMA (自回归有限脉冲响应移动平均线) 指标的信号。



如果指标的方向变化，一个交易信号会在柱线收盘时形成。请注意，AFIRMA指标可以被重绘（含有未来），所以在距离当前柱线较近的 MA 状态，经过一段时间后，可以发生显著差异。



为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 AFIRMA.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。





图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:





图例 2. 测试结果图表