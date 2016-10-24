私たちのファンページに参加してください
Exp_AFIRMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_AFIRMAエキスパートアドバイザーはAFIRMA（Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average）指標のシグナルに基づきます。
シグナルは、指標の方向が変わる場合にバーが閉じるときに形成されます。AFIRMA指標は再描画される場合があり、トランザクション中には、現在のバーの近くの閉鎖されたバー上のMAの状態は時間がたつと大幅に異なる場合があるのでご注意ください。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたAFIRMA.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のUSDJPYの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2288
