O Expert Advisor Exp_AFIRMA é baseado nos sinais do indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Média Móvel).



O sinal é formado quando uma barra está fechando, se a direção do indicador e a cor mudarem. Esteja ciente de que o indicador AFIRMA pode ser redesenhado, de modo que o estado da MA em barras fechadas perto da barra corrente durante uma transação podem diferir significativamente depois de algum tempo.



Para um correto funcionamento do EA, copilar o arquivo AFIRMA.ex5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Parâmetros de entrada do padrão Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.





Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.

Resultado do teste para 2013 no USDJPY/H4:





Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes