CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_AFIRMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1363
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
afirma.mq5 (8.92 KB) visualização
exp_afirma.mq5 (6.59 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_AFIRMA é baseado nos sinais do indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Média Móvel).

O sinal é formado quando uma barra está fechando, se a direção do indicador e a cor mudarem. Esteja ciente de que o indicador AFIRMA pode ser redesenhado, de modo que o estado da MA em barras fechadas perto da barra corrente durante uma transação podem diferir significativamente depois de algum tempo.

Para um correto funcionamento do EA, copilar o arquivo AFIRMA.ex5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Parâmetros de entrada do padrão Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.

Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.

Resultado do teste para 2013 no USDJPY/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes

Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2288

iMirror iMirror

O indicador iMirror mostra os preços espelhados no gráfico de cabeça para baixo. Quando o mouse está sobre o indicador, sua cor muda para a cor do gráfico, enquanto o gráfico fica ofuscado. Quando você clica sobre o indicador, ele permanece em primeiro plano até outro clique.

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores MFI com diferentes períodos no gráfico de preços.

MFI_3HTF MFI_3HTF

Três osciladores MFI (Money Flow Index) com três timeframes diferentes no gráfico.

AsymmetricStochNR_HTF AsymmetricStochNR_HTF

Indicador AsymmetricStochNR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.