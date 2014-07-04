Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_AFIRMA é baseado nos sinais do indicador AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Média Móvel).
O sinal é formado quando uma barra está fechando, se a direção do indicador e a cor mudarem. Esteja ciente de que o indicador AFIRMA pode ser redesenhado, de modo que o estado da MA em barras fechadas perto da barra corrente durante uma transação podem diferir significativamente depois de algum tempo.
Para um correto funcionamento do EA, copilar o arquivo AFIRMA.ex5 no seguinte caminho de diretório: terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.
Parâmetros de entrada do padrão Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.
Resultado do teste para 2013 no USDJPY/H4:
Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes
