CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

X4Period_MFI_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2345
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

transport_david

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов MFI на одном ценовом графике финансового инструмента.

Сигналами тренда служат нахождение осцилляторов RSI в зонах перекупленности и перепроданности, указанных во входных параметрах:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Уровень перекупленности
input uint rsiLowerTrigger=38;   // Уровень перепроданности

ис.1. Индикатор X4Period_MFI_Arrows

Рис.1. Индикатор X4Period_MFI_Arrows

Класс Cdonchian Класс Cdonchian

Используется идея классического канала Donchian.

iMirror iMirror

Индикатор iMirror отображает цену, отзеркаленную сверху вниз. При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.

MFI_HTF MFI_HTF

Осциллятор MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.