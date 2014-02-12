Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
X4Period_MFI_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2345
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
transport_david
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов MFI на одном ценовом графике финансового инструмента.
Сигналами тренда служат нахождение осцилляторов RSI в зонах перекупленности и перепроданности, указанных во входных параметрах:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Уровень перекупленности input uint rsiLowerTrigger=38; // Уровень перепроданности
Рис.1. Индикатор X4Period_MFI_Arrows
Используется идея классического канала Donchian.iMirror
Индикатор iMirror отображает цену, отзеркаленную сверху вниз. При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.
Осциллятор MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора VolatilityPivot.