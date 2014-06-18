此 iMirror 指标显示一个价格的倒置镜像。当鼠标移动到指标之上, 它的颜色改变为图表颜色, 而该图表显示为灰色。当您点击指标, 它会留在前景，直到下一次点击。

此 Exp_AFIRMA EA基于 AFIRMA (自回归有限脉冲响应移动平均线) 指标的信号。