X4Period_MFI_Arrows - MetaTrader 5脚本

真实作者:

transport_david

在一个价格图表中，基于四个不同周期 MFI 振荡器的信号量指标。

当 RSI 振荡器处于输入参数定义的超买超卖区域，则趋势信号出现:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // 超买级别
input uint rsiLowerTrigger=38;   // 超卖级别

图例.1. 指标 X4Period_MFI_Arrows

图例 1. 指标 X4Period_MFI_Arrows

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2282

