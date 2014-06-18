请观看如何免费下载自动交易
X4Period_MFI_Arrows - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1413
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
transport_david
在一个价格图表中，基于四个不同周期 MFI 振荡器的信号量指标。
当 RSI 振荡器处于输入参数定义的超买超卖区域，则趋势信号出现:
input uint rsiUpperTrigger=62; // 超买级别 input uint rsiLowerTrigger=38; // 超卖级别
图例 1. 指标 X4Period_MFI_Arrows
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2282
