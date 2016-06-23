und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
X4Period_MFI_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
transport_david
Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.
Trendsignale treten auf, wenn die RSI Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Überkauftlevel input uint rsiLowerTrigger=38; // Überverkauftlevel
Abbildung 1. Indikator X4Period_MFI_Arrows
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2282
