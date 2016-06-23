CodeBaseKategorien
Indikatoren

X4Period_MFI_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
730
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

transport_david

Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

Trendsignale treten auf, wenn die RSI Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Überkauftlevel
input uint rsiLowerTrigger=38// Überverkauftlevel

Abb.1. Indikator X4Period_MFI_Arrows

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2282

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.

BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des VolatilityPivot Indikators.

MFI_HTF MFI_HTF

Der MFI Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

iMirror iMirror

Der iMirror Indikator zeigt Preise vertikal gespiegelt an. Wenn die Maus auf dem Indikator ist, ändert sich die Farbe in die Chartfarbe während der Chart abgedunkelt wird. Wenn Sie auf den Indikator klicken, bleibt er bis zum nächsten Klick im Vordergrund.