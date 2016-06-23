Echter Autor:



transport_david

Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

Trendsignale treten auf, wenn die RSI Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;

Abbildung 1. Indikator X4Period_MFI_Arrows

