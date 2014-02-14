CodeBaseРазделы
Индикаторы

VolatilityPivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1988
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор VolatilityPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VolatilityPivot.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор VolatilityPivot_HTF

Рис.1. Индикатор VolatilityPivot_HTF

