VolatilityPivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1988
Индикатор VolatilityPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора VolatilityPivot.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор VolatilityPivot_HTF
