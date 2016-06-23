CodeBaseKategorien
Indikatoren

VolatilityPivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der VolatilityPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte VolatilityPivot Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der VolatilityPivot_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2278

