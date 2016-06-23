und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VolatilityPivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 922
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der VolatilityPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte VolatilityPivot Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der VolatilityPivot_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2278
Ein Handelssystem das den VolatilityPivot NRTR Indikator verwendet.VolatilityPivot
Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Der Indikator zeichnet den langsamen und schnellen ССI und färbt Balken Mustern und Trends entsprechend ein.BackgroundCandle_VolatilityPivot_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des VolatilityPivot Indikators.