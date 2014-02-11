CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

GannZIGZAG_HTF_Levels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3217
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.

Для работы индикатора необходимы откомпилированные файлы индикаторов GannZIGZAG_MTF.mq5 и GannZIGZAG.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Levels

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Levels

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора XD-RangeSwitch.

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора XD-RangeSwitch.

iMirror iMirror

Индикатор iMirror отображает цену, отзеркаленную сверху вниз. При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.

Класс Cdonchian Класс Cdonchian

Используется идея классического канала Donchian.