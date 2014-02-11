Ставь лайки и следи за новостями
GannZIGZAG_HTF_Levels - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3217
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.
Для работы индикатора необходимы откомпилированные файлы индикаторов GannZIGZAG_MTF.mq5 и GannZIGZAG.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Levels
