ポケットに対して
インディケータ

GannZIGZAG_HTF_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
782
評価:
(46)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、 GannZIGZAG_HTFの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたGannZIGZAG_MTF.mq5及びGannZIGZAG.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　GannZIGZAG_HTF_Levels指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2272

