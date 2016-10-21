無料でロボットをダウンロードする方法を見る
GannZIGZAG_HTF_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ
ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、 GannZIGZAG_HTFの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたGannZIGZAG_MTF.mq5及びGannZIGZAG.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 GannZIGZAG_HTF_Levels指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2272
