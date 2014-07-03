Participe de nossa página de fãs
GannZIGZAG_HTF_Levels - indicador para MetaTrader 5
Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais do GannZIGZAG_HTF com a opção de determinar o timeframe para calcular o zigzag.
Para o correto funcionamento do indicador, coloque os arquivos GannZIGZAG_MTF.mq5 e GannZIGZAG.mq5 compilados no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador GannZIGZAG_HTF_Levels
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2272
