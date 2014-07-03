CodeBaseSeções
GannZIGZAG_HTF_Levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1642
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais do GannZIGZAG_HTF com a opção de determinar o timeframe para calcular o zigzag.

Para o correto funcionamento do indicador, coloque os arquivos GannZIGZAG_MTF.mq5 e GannZIGZAG.mq5 compilados no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador GannZIGZAG_HTF_Levels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2272

