GannZIGZAG_HTF_Levels - MetaTrader 5脚本
基于 GannZIGZAG_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 GannZIGZAG_MTF.mq5 和 GannZIGZAG.mq5 指标放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2272
CDonchian 类
使用经典 Donchian 通道的思路。FisherCGOscillator_Signal
此 FisherCGOscillator_Signal 指标显示确定时间帧的 FisherCGOscillator 指标的活动趋势信息。
XD-RangeSwitch_HTF
此 XD-RangeSwitch 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_XD-RangeSwitch
一款使用 XD-RangeSwitch 信号量指标的交易系统。