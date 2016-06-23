CodeBaseKategorien
GannZIGZAG_HTF_Levels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des GannZIGZAG_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte GannZIGZAG_MTF.mq5 und GannZIGZAG.mq5 Indikator Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator GannZIGZAG_HTF_Levels

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2272

