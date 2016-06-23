und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
GannZIGZAG_HTF_Levels - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 820
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des GannZIGZAG_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte GannZIGZAG_MTF.mq5 und GannZIGZAG.mq5 Indikator Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator GannZIGZAG_HTF_Levels
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2272
Verwendet die Idee des klassischen Donchian channel.FisherCGOscillator_Signal
Der FisherCGOscillator_Signal Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des FisherCGOscillator Indikator mit einem fixen TimeFrame.
Der XD-RangeSwitch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_XD-RangeSwitch
Ein Handelssystem das den XD-RangeSwitch Signalindikator verwendet.