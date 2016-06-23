Der wirkliche Autor:



Dr. Gaines

Eine weitere Interpretation des ZigZag Indikators. Statt einer Sägezahnlinie weden die Spitzen mit farbigen Punkten in diesem Indikator markiert. Es ist normal, dass nach einer Konvertierung der Indikator weiterhin neu gezeichnet wird.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 19.09.2007.

Abbildung 1. Der ZigZagPointer Indikator