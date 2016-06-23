CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigZagPointer - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
903
Rating:
(39)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Autor:

Dr. Gaines

Eine weitere Interpretation des ZigZag Indikators. Statt einer Sägezahnlinie weden die Spitzen mit farbigen Punkten in diesem Indikator markiert. Es ist normal, dass nach einer Konvertierung der Indikator weiterhin neu gezeichnet wird.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 19.09.2007.

Abbildung 1. Der ZigZagPointer Indikator

Abbildung 1. Der ZigZagPointer Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2261

ZigZagOnParabolic_HTF_Levels ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des ZigZagOnParabolic_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

Der GannZIGZAG Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

RSI Oszillator mit zwei Signallinien.

FisherCGOscillator_Signal FisherCGOscillator_Signal

Der FisherCGOscillator_Signal Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des FisherCGOscillator Indikator mit einem fixen TimeFrame.