Autor real:

Dr. Gaines

Outra interpretação do indicador ZigZag. Em vez de uma linha quebrada tipo dente de serra, os topos e fundos são marcados com pontos coloridos neste indicador. Mesmo com essa conversão o indicador ainda redesenha os sinais.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 19.09.2007.

Figura 1. Indicador ZigZagPointer