Индикаторы

ZigZag Pointer - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文
Просмотров:
14557
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Dr. Gaines

Индикатор похож на ASCTrend, на мой взгляд даже лучше. Работает по системе High - Low.



