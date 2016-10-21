無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZagPointer - MetaTrader 5のためのインディケータ
1141
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Dr. Gaines
ジグザグ指標のあと一つの解釈ノコギリ破線の代わりに、この指標では最上部は色付きの点で印づけられています。このような変換後に指標が再描画されるのは当然です。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月19日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 ZigZagPointer指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2261
