実際の著者：

Dr. Gaines

ジグザグ指標のあと一つの解釈ノコギリ破線の代わりに、この指標では最上部は色付きの点で印づけられています。このような変換後に指標が再描画されるのは当然です。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月19日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　ZigZagPointer指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2261

