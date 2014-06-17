代码库部分
ZigZagPointer - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Dr. Gaines

另一种解释的 ZigZag 指标。此指标用顶部标记的彩色圆点，取代锯齿虚线。很自然，这种转换后的指标仍然是重绘（含有未来）。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 19.09.2007。

图例 1. 该 ZigZagPointer 指标

图例 1. 该 ZigZagPointer 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2261

