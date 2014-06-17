请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Dr. Gaines
另一种解释的 ZigZag 指标。此指标用顶部标记的彩色圆点，取代锯齿虚线。很自然，这种转换后的指标仍然是重绘（含有未来）。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 19.09.2007。
图例 1. 该 ZigZagPointer 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2261
