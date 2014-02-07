Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZagPointer - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3597
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Dr. Gaines
Ещё одна интерпретация индикатора ZigZag. Вместо ломанной пилообразной линии в данном индикаторе вершины помечены цветными точками. Вполне естественно, что после такого преобразования индикатор по-прежнему перерисовывается.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.09.2007.
Рис.1. Индикатор ZigZagPointer
TrendRSI_v1
Осциллятор RSI с двумя сигнальными линиями.GannZIGZAG_HTF
Индикатор GannZIGZAG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
VolatilityPivot
Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).XD-RangeSwitch_HTF
Индикатор XD-RangeSwitch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.