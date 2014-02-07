Реальный автор:

Dr. Gaines

Ещё одна интерпретация индикатора ZigZag. Вместо ломанной пилообразной линии в данном индикаторе вершины помечены цветными точками. Вполне естественно, что после такого преобразования индикатор по-прежнему перерисовывается.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.09.2007.

Рис.1. Индикатор ZigZagPointer