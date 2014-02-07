CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZigZagPointer - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3597
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Dr. Gaines

Ещё одна интерпретация индикатора ZigZag. Вместо ломанной пилообразной линии в данном индикаторе вершины помечены цветными точками. Вполне естественно, что после такого преобразования индикатор по-прежнему перерисовывается.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.09.2007.

Рис.1. Индикатор ZigZagPointer

Рис.1. Индикатор ZigZagPointer

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

Осциллятор RSI с двумя сигнальными линиями.

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

Индикатор GannZIGZAG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Индикатор тренда, выполненный в NRTR-виде (Nick Rypock Trailing Reverse).

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

Индикатор XD-RangeSwitch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.