Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado ZigZag_NK.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZag_NK_Levels