ZigZag_NK_Levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1159
(22)
zigzag_nk.mq5 (10.39 KB) ver
zigzag_nk_levels.mq5 (10.68 KB) ver
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado ZigZag_NK.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZag_NK_Levels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2243

