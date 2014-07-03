Participe de nossa página de fãs
ZigZag_NK_Levels - indicador para MetaTrader 5
Um conjunto de níveis suporte e resistência construídos nos extremos do ZigZag_NK.
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo do indicador ZigZag_NK.mq5 compilado no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador ZigZag_NK_Levels
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2243
