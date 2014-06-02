Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FisherCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 973
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador FisherCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador FisherCGOscillator.mq5.
Figura 1. Indicador FisherCGOscillator_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2242
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores Larry Williams' Percent Range de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.X4Period_Stochastic_Arrows
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores estocásticos de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK.ZigZag_NK_MTF_Levels
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK_MTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.