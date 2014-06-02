CodeBaseSecciones
FisherCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
Indicador FisherCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador FisherCGOscillator.mq5.

Figura 1. Indicador FisherCGOscillator_HTF

X4Period_WPR_Arrows X4Period_WPR_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores Larry Williams' Percent Range de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

X4Period_Stochastic_Arrows X4Period_Stochastic_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores estocásticos de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

ZigZag_NK_Levels ZigZag_NK_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK.

ZigZag_NK_MTF_Levels ZigZag_NK_MTF_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK_MTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.