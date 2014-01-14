CodeBaseSecciones
ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1707
(22)
zigzag_nk.mq5 (10.39 KB) ver
zigzag_nk_color.mq5 (11.97 KB) ver
La primera variante del indicador ZigZag del terminal de cliente estándar MetaTrader 4 optimizado para su velocidad de operación. El indicador tiene el aspecto que tenía antes de introducir las nuevas modificaciones, además su código está optimizado para aumentar su tasa de ejecución tanto como sea posible.

A la fecha de creación de esta página web, el indicador funciona ocho veces más rápido que su variante estándar incluida en el terminal de cliente MetaTrader 5. El indicador se presenta en dos variantes de código, la sencilla y la de dos colores.

ZigZag_NK_Color

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/453

