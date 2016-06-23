und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des ZigZag_NK.
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte ZigZag_NK.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der ZigZag_NK_Levels Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2243
