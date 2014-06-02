Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZag_NK_MTF_Levels - indicador para MetaTrader 5
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK_MTF con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados ZigZag_NK_MTF.mq5 y ZigZag_NK.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador ZigZag_NK_MTF_Levels
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2244
