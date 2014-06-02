CodeBaseSecciones
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK_MTF con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados ZigZag_NK_MTF.mq5 y ZigZag_NK.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZag_NK_MTF_Levels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2244

ZigZag_NK_Levels ZigZag_NK_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK.

FisherCGOscillator_HTF FisherCGOscillator_HTF

Indicador FisherCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

GannZIGZAG_Levels GannZIGZAG_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG.

NRTR_ATR_STOP NRTR_ATR_STOP

Indicador de volatilidad/tendencia.