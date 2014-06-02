Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK_MTF con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados ZigZag_NK_MTF.mq5 y ZigZag_NK.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZag_NK_MTF_Levels