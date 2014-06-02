CodeBaseSecciones
Indicadores

X4Period_WPR_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1029
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

transport_david

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores Larry Williams' Percent Range de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

Como señales de tendencia actúa el paso de los osciladores en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:

input int rsiUpperTrigger=-20;    // Nivel de sobrecompra
input int rsiLowerTrigger=-80;    // Nivel de sobreventa

Figura 1. Indicador X4Period_WPR_Arrows

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2241

X4Period_Stochastic_Arrows X4Period_Stochastic_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores estocásticos de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

X4Period_RVI_Arrows X4Period_RVI_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores RVI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precios del instrumento financiero.

FisherCGOscillator_HTF FisherCGOscillator_HTF

Indicador FisherCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ZigZag_NK_Levels ZigZag_NK_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZag_NK.