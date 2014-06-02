Autor real:

transport_david

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores Larry Williams' Percent Range de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.



Como señales de tendencia actúa el paso de los osciladores en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:

input int rsiUpperTrigger=- 20 ; input int rsiLowerTrigger=- 80 ;

Figura 1. Indicador X4Period_WPR_Arrows