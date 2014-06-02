Pon "Me gusta" y sigue las noticias
X4Period_WPR_Arrows - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
transport_david
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores Larry Williams' Percent Range de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.
Como señales de tendencia actúa el paso de los osciladores en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:
input int rsiUpperTrigger=-20; // Nivel de sobrecompra input int rsiLowerTrigger=-80; // Nivel de sobreventa
Figura 1. Indicador X4Period_WPR_Arrows
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2241
