GannZIGZAG_Levels - indicador para MetaTrader 5
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador GannZIGZAG.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador GannZIGZAG_Levels
