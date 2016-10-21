無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_NK_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1107
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ZigZag_NKの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigZag_NK.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 ZigZag_NK_Levels指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2243
FisherCGOscillator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFisherCGOscillator指標X4Period_WPR_Arrows
異なる周期を持つラリーウィリアムズパーセントレンジに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標
ZigZag_NK_MTF_Levels
ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、ZigZag_NK_MTFの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセットGannZIGZAG_Levels
GannZIGZAGの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット