コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag_NK_Levels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1107
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ZigZag_NKの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigZag_NK.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ZigZag_NK_Levels指標

図1　ZigZag_NK_Levels指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2243

FisherCGOscillator_HTF FisherCGOscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFisherCGOscillator指標

X4Period_WPR_Arrows X4Period_WPR_Arrows

異なる周期を持つラリーウィリアムズパーセントレンジに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標

ZigZag_NK_MTF_Levels ZigZag_NK_MTF_Levels

ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、ZigZag_NK_MTFの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット

GannZIGZAG_Levels GannZIGZAG_Levels

GannZIGZAGの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット