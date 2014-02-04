CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZag_NK_Levels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3698
(22)
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK.

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ZigZag_NK.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ZigZag_NK_Levels

