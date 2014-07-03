Autor:

transport_david

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores Larry Williams' Percent Range com diferentes timeframes no gráfico de preços.



Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:

input int rsiUpperTrigger=- 20 ; input int rsiLowerTrigger=- 80 ;

Figura 1. Indicador X4Period_WPR_Arrowsr