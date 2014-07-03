Participe de nossa página de fãs
X4Period_WPR_Arrows - indicador para MetaTrader 5
Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores Larry Williams' Percent Range com diferentes timeframes no gráfico de preços.
Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:
input int rsiUpperTrigger=-20; // Nível sobre-comprado input int rsiLowerTrigger=-80; // Nível sobre-vendido
Figura 1. Indicador X4Period_WPR_Arrowsr
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2241
